Liga da Justiça estreia dia 15 em Mafra; garanta já o seu ingresso

Já é possível garantir o seu lugar no Cineplus Emacite para curtir o grande filme Liga da Justiça, um dos mais aguardados pelo público neste ano.

Os ingressos podem ser comprados com antecedência na bilheteria do cinema a partir das 13h30. Também é possível adquirir pela Internet através do site da Rede Cineplus: www.cinemacineplus.com.br/ingressos-online

A pré-estreia em Mafra será no próximo dia 15 com quatro sessões: 00h (noite do dia 14 para 15), 14h30, 17h30 e 20h30. O filme será dublado com exibição em 3D. Haverá ainda sessão legendada às 23h30.

Reúna a família e amigos para curtirem esse grande filme em um cinema de última geração em Mafra.

Até o dia 14 o Cineplus Emacite exibirá o filme Thor Ragnarok, que já é um dos grandes sucessos de bilheteria no mundo todo. As sessões ocorrem nos horários: 14h30, 17h30 e 20h30. Não deixe de conferir. Quem já assistiu adorou!

CONCORRA A INGRESSOS

O portal Click Riomafra realiza sorteios de ingressos para o cinema toda semana. Para concorrer basta realizar o cadastro nas promoções ativas.

Também são realizados sorteios no Facebook. Basta curtir a página do Click Riomafra e participar.

SOBRE O FILME

Impulsionado pela restauração de sua fé na humanidade e inspirado pelo ato altruísta do Superman (Henry Cavill), Bruce Wayne (Ben Affleck) convoca sua nova aliada Diana Prince (Gal Gadot) para o combate contra um inimigo ainda maior, recém-despertado. Juntos, Batman e Mulher-Maravilha buscam e recrutam com agilidade um time de meta-humanos, mas mesmo com a formação da liga de heróis sem precedentes – Batman, Mulher-Maravilha, Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) e The Flash (Ezra Miller) -, poderá ser tarde demais para salvar o planeta de um catastrófico ataque.

Gênero: Ação

Classificação: 12 anos

Elenco: Ben Affleck, Gal Gadot, Jason Momoa

Duração: 02h03

TRAILER