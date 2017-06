Lions Clubs de Riomafra recebem moção de aplausos

Durante a sessão ordinária da terça-feira 6, os vereadores entregaram uma moção de aplausos ao Lions Clubs International pelo 100 anos de existência. Para receber a moção três grupos do Lions de Mafra e Rio Negro prestigiaram a sessão: Lions Clube Mafra Pérola do Planalto, Lions Clube Mafra Centro e Lions Clube Rio Negro.

Os representantes do Lions Pérola do Planalto, Maria Celina Schimansky e Sergio Osvaldir Goya com os membros do Lions Centro Noeli Righetto e Élcio Osni Theurer e a companheira-leão do Lions Rio Negro, Mônica Bessa, usaram a tribuna para agradecer o reconhecimento por esse um século de trabalho da organização.

Há mais tempo participando do Lions, Noeli Righetto se lembrou de algumas conquistas nestes anos de voluntariado. Entre elas, a instalação do Pró-Rim há 20 anos em Mafra. Naquela época, os pacientes se deslocavam até Curitiba para fazer hemodiálise. Com o incentivo do Lions, foi possível a instalação da unidade na cidade e começar a atender pacientes renais de todo Planalto Norte Catarinense e de algumas cidades do Paraná. Os demais companheiros-leões acrescentaram a importância de servir ao próximo e a gratidão de levar ajuda as pessoas mais necessitadas.

Em uma forma de homenagem, os vereadores pediram uma salva de palmas para a entidade que já prestou serviço para mais de 150 milhões de pessoas em todo mundo. Durante a fala dos vereadores, eles dedicaram esses minutos para agradecer o trabalho das entidades nas cidades-irmãs, Mafra e Rio Negro.