Mafra 100 anos: Divulgado calendário de eventos do mês de agosto

A Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura de Mafra divulgou o calendário de eventos do mês de agosto, com as atividades relativas ao centenário do município.

Neste mês os eventos estão mais ligados à área do esporte. Inicia no dia 6 de agosto, com a 6º Trilha Pró Lama, no Parque Verde – Campo da Lança, das 9 às 17 horas, numa promoção dos Trilheiros Pró Lama. Nos dias 5 e 6 acontece a 2ª Arrancada Centenário de Mafra, no Autódromo Municipal, das 8 às 18 horas.

Para os dias 18 e 19, estão programados os festejos do 9º Aniversário Moto Clube Guerreiros Espartanos, no Parque Verde – Campo da Lança. No dia 18, à partir das 18horas e no dia 19, à partir das 8h. O ingresso vale para os 2 dias.

BICHOS DO SUL

Permanece na Universidade do Contestado, até o dia 20 de agosto, a Exposição Fotográfica “Bichos do Sul”, aberta todos os dias, no Bloco G, nos períodos da manhã e tarde. A promoção é do SESC. E de 21 a 25 de agosto acontece a Semana do Soldado.

No dia 25 está agendada Capacitação da Secretaria de Educação através do Atendimento Educacional Especializado, com o tema “Pessoa com Deficiência: direitos, necessidades e realizações”, evento promovido pela Secretaria Municipal de Educação em razão da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência.

O Calendário encerra no dia 28 de agosto com a Noite Cultural “Pessoa com Deficiência: direitos, necessidades e realizações”, No Cine Teatro Emacite, a partir das 19 horas. A realização também é da Secretaria Municipal de Educação.