Mafra agora conta com a Montfer Telhas Metálicas, fabricante da telha sanduíche TP 40

Após estudos e pesquisas de mercado, a Montfer, empresa mafrense com sede na localidade de São Lourenço, decidiu investir na fabricação de telhas metálicas com um estilo diferenciado, que possa ser aplicadas tanto em coberturas quanto em fechamentos laterais, desenvolveu então este produto extremamente versátil, com alto grau de durabilidade, eficiência energética, termoacústica e resistente a intempéries climáticas como chuvas de granizo e outos.

A resistência do produto se deve às matérias primas envolvidas na fabricação, como as chapas de galvalume, uma liga de alumínio-zinco aplicado por processo de imersão a quente em linha de galvanização contínua, que garante a telha uma qualidade superior comparada com os seus materiais concorrentes como o aço inox e galvanizado. O galvalume é um material mais resistente com alta durabilidade, se tornando a melhor opção para a fabricação da telha sanduíche TP 40. Outro ponto forte da telha é a aplicação da pintura eletrostática a pó que garante uma qualidade superior no acabamento.

A telha sanduíche leva este nome porque são usadas duas folhas de galvalume com placas de EPS isolante entre elas, esta composição, além de um ótimo acabamento interno e externo, tem um excelente custo-benefício e pode ser usados para coberturas de edificações residenciais, comerciais , industriais e também no fechamento lateral de construções, barracões, galpões e fachadas. É a cobertura ideal para construções agrícolas e granjas, pois além da resistência superior, oferece eficiência térmica e energética.

A Montfer Telhas Metálicas é uma empresa mafrense com sede na Rua Sargento Eduardo Doeracki, 160 na localidade do São Lourenço. Conta com uma equipe de colaboradores treinados e capacitados para atender seus clientes e seus projetos, fabricando telhas sob medida.

