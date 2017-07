Mafra antecipa primeira parcela do 13º do funcionalismo público

O município de Mafra fará até esta sexta-feira 14, o pagamento da primeira parcela do décimo terceiro salário dos servidores públicos municipais. A informação é do secretário da Fazenda e Planejamento, Enalto de Oliveira Gondrige.

O prefeito Wellington Bielecki destaca a preocupação que a administração tem com os servidores. “Apesar das dificuldades que atingem todos os municípios, ressalto que Mafra está na contramão da crise. Portanto, temos que valorizar o nosso funcionário que tanto contribui para o dia a dia da Prefeitura e consequentemente do município”.

Bielecki explica que a decisão de pagar a primeira parcela do 13º no meio ano recebeu apoio dos servidores que acreditam que o pagamento nesse período é mais proveitoso do que em duas parcelas próximas: em novembro e dezembro.

MOVIMENTO NA ECONOMIA

O 13º salário proporciona ao servidor municipal a oportunidade de dispor de um dinheiro significativo no meio do ano e representa também uma injeção de recursos no comércio local. De acordo com o secretário Enalto, o valor referente a esta primeira parcela é de aproximadamente R$ 2 milhões, incluindo todas as secretarias municipais. Vale destacar que este adiantamento também foi possível devido ao repasse de verbas da Câmara Municipal à Prefeitura, correspondendo a R$ 250 mil. O secretário destacou ainda que nesse momento será pago exatamente 50% dos vencimentos dos servidores.