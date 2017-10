Mafra comemora Semana do Idoso de 23 a 27 de outubro

O mês de outubro começou com festa para os idosos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) da Secretaria Municipal de Assistência Social. No dia 11, abrindo as comemorações do mês, houve o tradicional almoço no recanto Padre Francisco Hable, prestigiado pelo prefeito Wellington Bielecki.

Já na próxima semana, de 23 a 27 de outubro, a Secretaria em parceria com o SESC de Mafra realiza a Semana do Idoso. Várias atividades culturais e recreativas estão programadas e todas serão realizadas no SESC. O evento é direcionado aos idosos que participam do SCFV de Mafra.

Confira a programa̤̣o da Semana do Idoso РSESC

DIA 23/10

13h30min – recepção dos grupos

14h – apresentação da unidade do SESC, serviços e estrutura

15h – aula de TMF (Treinamento Multifuncional)

16h – oficina da memória

DIA 24/10

13h30min Рrecep̤̣o dos grupos

14h – aula de ritmos

15h30min – oficina de cantoria

DIA 25/10

13h30min Рrecep̤̣o dos grupos

14h – oficina de alfabetização digital

15h30min – aula de pilates

DIA 26/10

13h30min Рrecep̤̣o dos grupos

14h – circuito de saúde

DIA 27/10

13h30min Рrecep̤̣o dos grupos

14h – caminhada orientada

15h30min – café de debate “Importância da alimentação saudável x atividade física”

Obs.: toda programação poderá sofrer alteração conforme adversidades climáticas.