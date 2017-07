Mafra conta com seis novas patrolas

“Estamos recebendo essas seis máquinas que vão ajudar muito na infraestrutura da nossa cidade e no interior”, afirma o prefeito Wellington Bielecki.

As máquinas da empresa XCMG Brasil Indústria Ltda. do modelo GR 180 3BR, foram compradas em licitação realizada no mês de abril. “O município de Mafra tem aproximadamente 2.500 km de estradas municipais, vicinais e servidões que precisam de constantes cuidados na monitoração, principalmente no período de chuvas. Com essas máquinas vamos poder atender melhor aos munícipes”, afirma o secretário de Obras e Serviços Públicos Edolar S. Carlins.

Para o secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, Delfim Roque Girardi a aquisição das máquinas “vem melhorar o atendimento dos ônibus escolares e facilitar o transporte da produção agrícola”.