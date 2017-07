Mafra contará com nova ambulância do SAMU

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) passará a operar com novas ambulâncias em 16 municípios catarinenses nos próximos meses. Por meio de emenda parlamentar, destinou-se R$ 2,8 milhões à Secretaria de Estado da Saúde, que licitará e fará a aquisição dos veículos.

O dinheiro já está na conta da Secretaria, cabe agora aos técnicos da pasta, agilizar o processo licitatório para que em breve as ambulâncias possam começar a circular”. Cada uma delas custará R$ 180 mil.

Veja as unidades do Samu que serão contempladas: Araranguá, Blumenau, Caçador, Canoinhas, Criciúma, Florianópolis, Itajaí, Jaraguá do Sul, Joinville, Lages, Mafra, Palhoça, Rio do Sul, São Joaquim, São José, São Miguel do Oeste.