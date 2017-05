Mafra continua com um caso confirmado de febre Chikungunya

A diretoria de Vigil√Ęncia Epidemiol√≥gica de Santa Catarina (Dive/SC) divulgou boletim na √ļltima quinta-feira, 17, sobre a situa√ß√£o da vigil√Ęncia entomol√≥gica do Aedes aegypti e a situa√ß√£o epidemiol√≥gica da dengue, febre de Chikungunya e Zika V√≠rus, com dados at√© a primeira semana de maio.

Desde o come√ßo do ano at√© 6 de maio foram identificados 6.281 focos do mosquito Aedes aegypti, em 128 munic√≠pios. Neste mesmo per√≠odo, em 2016, haviam sido identificados 5.271 focos em 128 munic√≠pios. O n√ļmero de focos de 2017 √© 16% maior quando comparado ao mesmo per√≠odo do ano de 2016.

Atualmente, existem 56 munic√≠pios considerados infestados pelo mosquito Aedes aegypti em Santa Catarina, incluindo Porto Uni√£o. Em compara√ß√£o ao √ļltimo boletim, houve a inclus√£o dos munic√≠pios de Dion√≠sio Cerqueira e Galv√£o.

A definição de infestação é realizada de acordo com a disseminação e manutenção dos focos.

MUNIC√ćPIOS INFESTADOS EM SC

√Āguas de Chapec√≥;¬†Cunha Por√£; Modelo; S√£o Bernardino; √Āguas Frias; Descanso; Monda√≠; S√£o Carlos; Anchieta; Dion√≠sio Cerqueira; Navegantes; S√£o Domingos; Balne√°rio Cambori√ļ; Florian√≥polis; Nova Erechim; S√£o Jos√©; Bandeirante; Galv√£o; Nova Itaberaba; S√£o Jos√© do Cedro; Bom Jesus; Guaraciaba; Novo Horizonte; S√£o Louren√ßo do Oeste; Brusque; Guaruj√° do Sul; Palma Sola; S√£o Miguel do Oeste; Caibi; Itaja√≠; Palmitos; Saudades; Cambori√ļ; Itapema; Passo de Torres; Seara; Campo Er√™; Itapiranga; Pinhalzinho; Serra Alta; Caxambu do Sul; Ipua√ßu; Planalto Alegre; Sul Brasil; Chapec√≥; Joinville; Princesa; Uni√£o do Oeste; Coronel Freitas; Jupi√°; Porto Uni√£o; Xanxer√™; Coronel Martins; Maravilha; Quilombo; Xaxim.

DENGUE

No per√≠odo de 1¬ļ de janeiro a 6 de maio, foram notificados 1.505 casos de dengue em Santa Catarina. Desses, 6 (1%) foram confirmados (todos pelo crit√©rio laboratorial), 83 (6%) est√£o inconclusivos (classifica√ß√£o utilizada no SINAN nos casos em que ap√≥s 60 dias da data de notifica√ß√£o ainda estiverem sem encerramento da investiga√ß√£o), 1.315 (86%) foram descartados por apresentarem resultado negativo para dengue e 101 (7%) casos suspeitos est√£o em investiga√ß√£o pelos munic√≠pios. Do total de casos confirmados (06) at√© o momento, um √© aut√≥ctone, com transmiss√£o dentro de Santa Catarina, tr√™s s√£o importados (transmiss√£o fora do estado) e dois permanecem em investiga√ß√£o de LPI.

Na comparação com o mesmo período de 2016, quando foram notificados 12.240 casos, observa-se uma redução de 88% na notificação de casos em 2017 (1.505 casos notificados). Já em relação aos casos confirmados, enquanto em 2017, até o momento, somente seis casos de dengue foram confirmados no estado, no mesmo período, em 2016, haviam sido confirmados 4.304 casos.

FEBRE DE CHIKUNGUNYA

No mesmo período, foram notificados 188 casos de febre de Chikungunya em Santa Catarina. Desses, 135 (72%) foram descartados e 46 (24%) permanecem como suspeitos. Até o momento, sete casos foram confirmados (importados), com residência nos municípios de Benedito Novo, Chapecó, Florianópolis, Itajaí, Mafra e Turvo, com local provável de infecção nos estados da Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso, Minas Gerais e Pará.

ZIKA V√ćRUS

De 1¬ļ¬†de janeiro a 6 de maio, foram notificados 44 casos de febre do Zika V√≠rus em Santa Catarina, sendo que 33 casos (75%) foram descartados, 3 (7%) permanecem em investiga√ß√£o e 7 (16%) est√£o inconclusivos. At√© o momento, um caso foi confirmado, com resid√™ncia no munic√≠pio de Florian√≥polis e est√° em investiga√ß√£o do local prov√°vel de infec√ß√£o.

SALAS DE SITUAÇÃO

A Sala Estadual para o combate ao Aedes aegypti/SC informa que 48 municípios estão com suas salas de situação em funcionamento. Destes, 41 são considerados infestados pelo Aedes aegypti e sete estão em situação de risco para infestação. Os municípios considerados infestados no ano de 2017 estão sendo orientados para a implantação de suas Salas.

No ano de 2017, a Sala Estadual tem participado de videoconfer√™ncias quinzenais com a Sala Nacional, discutindo os seguintes assuntos: apoio das for√ßas armadas, a√ß√Ķes de mobiliza√ß√£o da a√ß√£o social e educa√ß√£o e realiza√ß√£o do Levantamento R√°pido de √ćndice (LIRAa) pelos munic√≠pios infestados.

Ainda, a Sala Estadual esteve presente na mobiliza√ß√£o que ocorreu no munic√≠pio de Chapec√≥, no in√≠cio de fevereiro, discutindo com prefeitos e secret√°rios municipais de sa√ļde as a√ß√Ķes que devem ser realizadas no intuito de evitar transmiss√£o de dengue, febre de Chikungunya e Zika V√≠rus em Santa Catarina.

Uma importante a√ß√£o foi a publica√ß√£o do decreto 1.079 de 01 de mar√ßo de 2017, pelo Governo do Estado de Santa Catarina, instituindo comiss√Ķes de articula√ß√£o e monitoramento das a√ß√Ķes de preven√ß√£o e elimina√ß√£o de focos do Aedes aegypti no √Ęmbito dos √≥rg√£os e das entidades da Administra√ß√£o P√ļblica Estadual Direta e Indireta. Com isso, todos os √≥rg√£os estaduais devem criar suas comiss√Ķes, no intuito de inspecionar esses locais, eliminando condi√ß√Ķes para a prolifera√ß√£o do mosquito.

No m√™s de abril, os munic√≠pios infestados realizaram o Levantamento de √ćndice R√°pido para Aedes aegypti (LIRAa), com o objetivo de levantar o √≠ndice de infesta√ß√£o bem como os recipientes prevalentes encontrados no ambiente, com o objetivo de direcionar as a√ß√Ķes para as √°reas de maior risco. At√© o momento, 49 munic√≠pios encaminharam os resultados da atividade, sendo que: 14 foram considerados com baixo risco para transmiss√£o, 24 com m√©dio risco para transmiss√£o e 11 com alto risco para transmiss√£o. Essa informa√ß√£o aponta para a necessidade e import√Ęncia da manuten√ß√£o das a√ß√Ķes de forma cont√≠nua, mesmo em per√≠odos de baixas temperaturas.

Caso apresente sintomas de dengue, Chikungunya ou Zika V√≠rus, procure uma unidade de sa√ļde para atendimento.