Mafra deve gerar mais de dois mil empregos em 2017

Conforme nota na coluna Trombelhudo no último dia 23/11 em primeira mão, está confirmada a vinda da Souza Cruz, Lojas Americanas e um agente autorizado da telefonia TIM para Mafra. Experiência, formação técnica e inglês intermediário aumentam as chances para quem quer um novo emprego ou melhores salários

Há tempos Mafra não tinha expectativa de tantos empregos como se encaminha para ocorrer em 2017. Já é certa a instalação da gigante alemã Kromberg & Schubert do Brasil que promete gerar 1.600 empregos diretos até o final do próximo ano e mais 480 vagas de forma indireta. A empresa tem faturamento mensal estimado em R$ 10 milhões reais e se instalou as margens da BR-280, no bairro Campo da Lança.

Conforme já divulgado em primeira mão na coluna Trombelhudo há duas semanas, se confirma a vinda da Souza Cruz e das Lojas Americanas e um agente autorizado da telefonia TIM para Mafra.

SOUZA CRUZ

Outra empresa que começa a operar em Mafra a partir de janeiro é a Souza Cruz. A fumageira investiu na compra de um terreno com 202 hectares que será destinado a pesquisa e desenvolvimento de tabaco. Segundo a Souza Cruz, a escolha de Mafra se deu a partir de uma análise de custos e oportunidades, além, da proximidade da Usina de Processamento de Tabaco em Rio Negro. A empresa também afirmou em nota que não procede à informação da possível mudança da unidade de Blumenau para Mafra, como foi informado por alguns veículos de comunicação.

LOJAS AMERICANAS

Do comércio também vem boas notícias, além da abertura de um agente autorizado TIM que comercializara planos e serviços para pessoas físicas. Líder no segmento de varejo, as Lojas Americanas vem com força total. E segundo informações de sua assessoria, a loja inaugurará em duas etapas, a primeira prevista para antes do Natal quando a loja terá a disposição entorno de 40% de seus produtos. A empresa também espera ampliar antes do Carnaval. A expectativa é para mais de trintas empregos diretos. Ambas as lojas já estão com imóveis alugados na Rua Felipe Schmidt.

Outro dado interessante, segundo a prefeitura, é que de janeiro a novembro deste ano já foram emitidos 216 novos pedidos de alvarás.

MASTER

Tentamos informações, para saber como anda a vinda da empresa Master para Mafra. Segundo informações não oficiais, o processo está paralisado até o final do ano, pois a empresa teria sido muito afetada pela crise, porém segundo informações da Prefeitura o processo de instalação desta empresa em Mafra deverá dar prosseguimento no início do ano que vem, pois a Master já detentora dos terrenos e a instalação é uma questão de tempo informou a fonte.

QUALIFICAÇÃO

Para Jarina Gonçalves, responsável pelo operacional e administração de vagas do Posto Sine em Mafra, um dos quesitos que mais é exigido pelas grandes empresas especialmente para as vagas no setor administrativo, e consequentemente, as vagas com os melhores salários, é qualificação dos candidatos. “No caso da Kromberg e Schubert, mesmo para as vagas no setor de produção, o candidato que não concluiu o ensino fundamental não teve seu currículo avaliado. Para as vagas no setor de administração foi exigido experiência profissional, formação técnica e inglês intermediário”, pontuou.