Mafra é a sexta maior produtora de tabaco de Santa Catarina

No último dia 25, o Portal do Tabaco divulgou uma matéria sobre a produção de tabaco nos três estados do sul do Brasil. Com a manchete que informava que metade dos municípios da região sul são produtores de tabaco, o site também fez um levantamento dos municípios que mais produzem o tabaco e daqueles que possuem mais produtores.

No ranking geral, Canoinhas ficou apenas atrás dos municípios de Canguçu, São Lourenço do Sul e Venâncio Aires, todos do Rio Grande do Sul.

No ranking estadual, Canoinhas lidera, com Itaiópolis e Santa Terezinha vindo logo na sequência. Irineópolis e Bela Vista do Toldo ocupam o quarto e quinto lugar, Mafra está em sexto lugar, respectivamente, do ranking estadual.