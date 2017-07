Mafra e Canoinhas sediam o Seminário Escola da Terra

Entre os dias 17 e 19 de julho os municípios da AMPLANORTE estão participando do I Seminário Escola da Terra, que faz parte da Jornada Pedagógica iniciada em 2016, em parceria com a UFSC.

O evento ocorre em Mafra e Canoinhas simultaneamente com vasta programação de palestras, oficinas, apresentações e formulação de um inventário (diagnóstico) da realidade das escolas, uma forma de fazer um resgate histórico, valorizar, encontrar pontos positivos e negativos, conhecer e lançar um novo olhar, mais sensível, ao aluno e à realidade e dificuldades que este enfrenta no dia a dia.

Em Mafra participam docentes do próprio município e também de Papanduva e Monte Castelo, somando cerca de 250 participantes. No primeiro dia o encontro foi no Cineplus Emacite, no dia 18 os professores se reúnem no colégio CEMMA e no dia 19 é o momento das apresentações das Mostras, com o resultado dos trabalhos nos municípios participantes.

Em Canoinhas estão reunidos mais de 700 profissionais da educação de Canoinhas, Bela Vista do Toldo, Irineópolis, Major Vieira e Três Barras.

Esta capacitação é uma ação governamental chamada “Escola da Terra”, do MEC, que se desenvolve no âmbito da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI) e destina-se especialmente à formação continuada e acompanhada dos professores. Essa ação propõe como principal estratégia a utilização de recursos pedagógicos que estimulem a construção do conhecimento do aluno e a valorização de seu contexto sociocultural.

O pedido para que houvesse esta parceria com a UFSC veio do Colegiado de Educação da AMPLANORTE, no qual educadores dos dez municípios se reúnem periodicamente para colocar situações que podem ser resolvidas regionalmente.

No início do ano os professores dos municípios associados à AMPLANORTE iniciaram esta Jornada Pedagógica Planalto Norte – Formação Escola da Terra. Já foram realizados diversos encontros regionais e também diretamente nos municípios, com a formação de mais de oitocentos professores.