Mafra é destaque na geração de emprego e renda, afirma Wellington Bielecki

Na tarde da quinta-feira (17), durante o lançamento do selo personalizado alusivo aos 100 anos de instalação do município de Mafra, o prefeito Wellington Bielecki reafirmou que o município está num processo de crescimento, na contramão da crise.

O prefeito lembrou a vinda da empresa Kromberg e Schubert e de uma unidade da Souza Cruz:

Disse que Mafra está sendo destaque também nas áreas da saúde e educação:

Inauguramos a UPA, única em funcionamento no estado e estamos nos transformando em uma verdadeira cidade universitária, com a implantação do curso de medicina na UnC, campus Mafra.