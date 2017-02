Mafra é notícia na mídia estadual devido à falta de transporte escolar no interior

Maldita hora da história que Mafra foi separada de Rio Negro….Não parece que o que separa os municípios são apenas uma ponte mas sim kilometros de distância pela diferença na competência e seriedade….Mafra tornou se uma cidade movida a mentiras e promessas…Abandono total….Estradas intransitáveis….no interior e mesmo nos bairros…Tava bom demais pra ser verdade…Passou outubro e o descaso retomou as cadeiras da prefeitura..Falta de consideração com o povo que contribui com cada centavo que vocês embolsam a cada trinta dias…E isso com certeza está em ordem… A novela é a mesma..Só mudam os atores…E cada vez mais aperfeiçoados na arte de ludibriar o eleitor…..Daqui uns três anos mamando aí saem pra rua de cara lavada……e começam os tapinhas nas costas novamente…..