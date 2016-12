Mafra inaugura ala para exames e cirurgias cardíacas

O Hospital São Vicente de Paulo de Mafra  inaugurou na tarde do último dia 20, o Serviço de Cardiologista Intervencionista e Hemodinâmica, que permitirá a realização de exames e procedimentos de cateterismo e angioplastia, bem como de cirurgias cardiovasculares.

O setor preenche um vazio assistencial da região, já que até então a população precisava se deslocar para outros centros como Joinville e Curitiba.

Para implantar esta novo serviço do HSVP foram investidos cerca de R$ 2,5 milhões em edificações, instalações especiais e equipamentos. Parte dos recursos são provenientes de convênio com o Ministério da Saúde por meio de emenda do deputado federal Mauro Mariani (PMDB), outra parcela de recursos próprios do hospital e parte de doações da comunidade na Conta de Luz. É um grande ganho social, pois os familiares também sofrem com os deslocamentos para longas distâncias, além do sofrimento da doença.

O governador Raimundo Colombo (PSD), que tinha confirmado presença acabou não podendo vir a inauguração, sendo representado no ato pelo secretário de Estado da Saúde, João Paulo Kleinübing. No momento também foi apresentado a equipe médica, enfermeiros e radiologistas responsáveis pelo setor.

A equipe do hospital comemorou a inauguração da ala, onde já foram feitos nove procedimentos com sucesso. O aparelho vai beneficiar 400 mil pessoas de 13 cidades da região, de Monte Castelo a Porto União. Hoje, o paciente espera até dois anos na fila para ter acesso ao equipamento.

A ala irá contar com um quadro gabaritado. O hospital capacitou funcionários – enfermeiros, técnicos em enfermagem e técnicos em radiologia – para trabalhar na área, bem como contratou uma equipe médica específica e com experiência para realizar os atendimentos, tanto eletivos como de urgência e emergência.

Após a cerimônia de inauguração da ala houve uma visita ao canteiro de obras da UTI coronariana, prevista para ser inaugurada no 2º semestre de 2017, e que contará com 10 leitos para dar suporte e retaguarda aos serviços ora implantados. A construção e equipamentos dessa UTI está sendo financiada com recursos do governo do estado de SC, por meio do programa “Pacto por SC”.