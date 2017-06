Mafra inicia contagem regressiva dos 100 dias para o centenário

Na tarde desta quinta-feira (01), foi instalado na Praça Ferroviário Miguel Bielecki o Totem com relógio de contagem regressiva de 100 dias para o aniversário centenário de Mafra.

A solenidade alusiva ao evento aconteceu nas dependências da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura com a presença do prefeito Wellington Bielecki, dos secretários municipais, vereadores e membros das diversas entidades da sociedade civil que compõem o comitê do centenário.  Na mesma oportunidade foi deflagrado o calendário de festejos relativos aos 100 anos da cidade.

O prefeito Wellington Bielecki comentou sobre a honra em ser o gestor no município nesse momento em que completa 100 anos de existência. “Meu compromisso é Mafra e por isso essa festa vai ser muito mais que só de comemoração. Temos que olhar tudo o que conquistamos nesse momento de crise absoluta, tanto econômica quanto moral”, explicou. Segundo ele, “vamos nos orgulhar do passado, para podermos acertar no futuro, e aí nos orgulharmos também”, completou. Dando apenas umas pinceladas nas boas notícias que serão comemoradas e anunciadas falou de novos investimentos da Souza Cruz em Mafra, da geração de empregos com a instalação da Kromberg e Schubert e de assinaturas de cartas de intenções para pavimentação de ruas e para construção de arena multiuso.

A Secretária de Educação, Esporte e Cultura, Estela Maris Bergamini Machado destacou o dia especial. “Estamos muito felizes por participar desse processo nesse momento em que o município está se reestruturando diante da crise. Temos que respeitar nosso passado, mas não podemos nos esquecer de olhar para o futuro”, afirmou. Ela apresentou o calendário com os eventos que acontecerão durante todo esse ano do centenário. Explicou que esse calendário contempla eventos a serem realizados por todas as entidades colaboradoras e participantes do Comitê. Ele deverá ser atualizado e divulgado mensalmente.

Após a solenidade os presentes se dirigiram até a Praça Ferroviário Miguel Bielecki para a apresentação do Totem. Na sequencia observou-se grande queima de fogos, iniciando assim a contagem regressiva “Rumo aos 100 anos”.