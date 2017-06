Mafra inicia contagem regressiva dos 100 dias para o centenário

É lamentavel que ainda fazem festa lançando uma bobagem que não tem nada para comemorar. O centenario só poderia ser festejado se o municipio estivesse com as suas ruas em boas condições, se houvessem empregos para os seus habitantes, se as condições do sistema de saude não fossem precários, se a educação estivesse em alta. Mas, do jeito que estão as coisas, os jovens tendo que buscar melhores condições de vida em outros municipios (emprego e educação), as ruas esburacadas, as escolas cheias, com pouco nivel de educação, sem creches para as crianças, não tem nada para comemorar. Em vez disso, usar o dinheiro que seria gasto com os festejos, para investir na aquisição de medicamentos e material (até de limpeza) para a prefeitura. É preciso que o prefeito tenha consciencia de que não adianta organizar eventos para se autopromover as custas do sacrificio dos mafrenses.