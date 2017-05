Mafra já tem candidata ao título de Miss Santa Catarina Mundo

“Beleza com propósito. Além de ser bonita, a miss deve participar de projetos sociais”. Partindo desta premissa, a Miss Mafra 2017, Graciele Ulbrich, embarca para Imbituva-SC no dia 07 de julho para participar das seletivas para o concurso Miss Santa Catarina Mundo 2017.

Graciele contou que sempre procurou por concursos, como em 2014, ano em que participou do concurso para escolha da Rainha da 5ª Festa do Peixe. Desde então pesquisou e se inscreveu na seleção para o Miss Mafra, o qual foi todo virtual. De posse do título, participa de projetos sociais em instituições como Lar dos Velhinhos São Francisco de Assis e AMADEV, levando o seu sorriso e carinho às pessoas.

RUMO AO MISS SANTA CATARINA MUNDO

Até o dia do concurso, as candidatas devem preencher alguns requisitos. Graciele explicou que primeiro a organização analisa a página individual da candidata para ver se ela está participando de projetos sociais. Também são divulgadas fotos das candidatas na página oficial do Facebook Miss Santa Catarina Mundo. A foto com mais curtidas até o dia do concurso, recebe o título de Miss Popularidade. “Espero o apoio dos riomafrenses curtindo a minha foto. No momento estou com 1.200 curtidas”, contou.

No dia 10 de julho, no Ginásio de Esportes de Imbituva, as candidatas desfilam de biquine e vestido de gala. A concorrente de Mafra está se preparando, cuidando do corpo e da saúde. “Conto com apoio da Academia Corpo em Movimento, da Clínica Nova Mulher, do fotógrafo Joni da Lincolor, do salão VF Hair, da Secretaria de Educação, Esporte e Cultura, além de meus familiares”. Graciele lembrou ainda que o concurso será transmitido ao vivo pela página oficial do concurso no Facebook: misssantacatarinamundo e pede que todos torçam para ela trazer o título maior de Santa Catarina para o município.

PERFIL

Graciele Aparecida Ulbrich, modelo, 25 anos

Ídolo: Deus

O mais importante na vida é: família

Animal de estimação: gato (tem oito)

Relacionamento: namora Ederson Witt há 10 anos

Ator/atriz preferida: Paloma Oliveira

Novela: Avenida Brasil

Nas horas vagas gosta de: ouvir música e ler

O que te deixa triste: mentira

Momento marcante: quando foi coroada Miss Mafra

O que espera do futuro: conseguir participar de novelas como atriz

Uma frase que te define: “Amor acima de tudo e o amor ao próximo”.