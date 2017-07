Mafra já tem mais de 37 mil veículos em circulação

A 9ª Circunscrição Regional de Trânsito de Mafra (CIRETRAN) registra atualmente uma frota de 37.271 mil veículos em nosso município. De acordo com o Delegado Regional Rafaello Ross, somente nos primeiros cinco meses deste ano, foram licenciados mais de 10.000 veículos, 2.989 foram transferidos de propriedade e 549 novos automóveis, motocicletas, ônibus e caminhões passaram a circular nas vias públicas do município mafrense.

Diante do aumento da frota de veículos registrados no Brasil e visando também mais segurança e controle na fiscalização dos Certificados de Registro e Licenciamento de Veículos (CRV e CRLV), o Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN publicou a Resolução n°599 em 24 de maio de 2016, modificando os modelos, especificações técnicas e a produção/impressão dos Certificados de Registro e Licenciamento de Veículos. Com a nova resolução, a gráfica do Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN diminuiu a fabricação do modelo antigo objetivando se adequar à produção do novo modelo de CRV e CRLV com vigência a partir de 1º de janeiro de 2017.

Porém, em 21 de dezembro de 2016, a Deliberação n°154/CONTRAN revogou a Resolução nº599, permanecendo os mesmos modelos de CRV e CRLV, os quais tiveram sua produção gráfica diminuída deste a publicação da Resolução n°599/2016.

Em decorrência da queda na produção dos formulários de CRLV e CRV, o DENATRAN tem enviado ao DETRAN/SC uma quantidade inferior de formulários para impressão dos Licenciamentos nos municípios de Santa Catarina.

Por esse motivo, foi reduzida temporariamente a impressão de documentos de veículo, sendo dada prioridade para emissão dos CRLVs já vencidos e a vencer no final deste mês, conforme calendário de Licenciamento do DETRAN/SC. A emissão das Transferências de Propriedade e Primeiro Emplacamento continuam dentro da normalidade.

Segundo o Delegado de Polícia, tal medida tem caráter provisório até que o DETRAN/SC e o DENATRAN regularizem a impressão dos formulários e seu envio as Delegacia de Polícia de todo o estado.

Nos últimos dois anos, a 9ª CIRETRAN Mafra implantou novas diretrizes de trabalho a fim de adequar-se ao crescimento da frota do município e as mudanças na legislação de trânsito, além de proporcionar mais segurança e transparência aos usuários dos serviços realizados pelo DETRAN/SC, destaca o Delegado Regional Rafaello Ross.