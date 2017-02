Mafra possui um cinema de última geração

Desde o último mês de dezembro, a rede paranaense Cineplus – que atua desde 2005 no mercado de exibição cinematográfica – passou a exibir filmes no Cine Emacite, gerando assim um novo nome para o histórico local: Cineplus Emacite.

Para que o cinema em Mafra pudesse ser reativado, diversas reformas foram efetuadas pela empresa no local. As poltronas, por exemplo, passaram por um intenso processo de reparação e limpeza realizada por uma empresa especializada. Também houve reparos nas instalações elétricas do prédio e a instalação de modernos sistemas de som e projeção de última geração, o que torna o Cineplus Emacite um dos mais modernos cinemas do país na atualidade.

A Cineplus tem investido constantemente no cinema em Mafra com o objetivo de proporcionar ao público o que há de melhor no ramo cinematográfico, garantindo a todos a melhor experiência dentro do cinema, desde o atendimento, até a exibição dos filmes.

O portal Click Riomafra reuniu alguns dos atrativos e diferenciais do Cineplus Emacite. Confira:

Sistemas modernos de som e projeção

Atualmente o cinema possui 12 canais digitais de som Dolby 7.1 e um projetor digital que é considerado um dos melhores do mercado cinematográfico. Hoje o público riomafrense e de toda a região pode assistir grandes filmes com uma excelente qualidade nos formatos 2D e 3D.

Nova tela

O início das exibições dos filmes no formato 3D no Cineplus Emacite iniciou no mês de janeiro. Como a antiga tela do cinema não era compatível com o sistema atual de projeção, a empresa investiu em uma nova. O tamanho permanece sendo de aproximadamente 120 m², o que garante ao público uma excepcional visualização dos filmes. As exibições no formato 3D tornou o cinema – que está entre os quatro maiores do país – uma referência na região em modernidade, equipamentos e estrutura.

Grandes estreias

Desde a reativação do cinema no mês de dezembro, o público vem acompanhando – muitas vezes até de forma simultânea – grandes estreias nacionais. O cinema mantém várias sessões durante o dia e sempre com filmes atuais, inclusive com sessões especiais no fim da noite, como ocorre nos grandes centros.

Poltronas

Como já mencionado, as poltronas do cinema passaram por um intenso processo de reparação e limpeza antes da reativação do cinema. Atualmente são realizadas manutenções sempre que necessário. Também houve a instalação de porta copos, garantindo assim um conforto maior para os espectadores durante o filme.

Novo e moderno sistema de ar-condicionado

Ainda pensando no conforto do público dentro do cinema, a Cineplus investiu em modernos equipamentos de ar-condicionado que oferecem excelente desempenho para climatização de grandes ambientes. Os novos aparelhos já estão no local e deverão ser instalados em breve por uma empresa especializada. Serão seis equipamentos distribuídos dentro do ambiente, o que proporcionará um clima agradável para todos durante as exibições.

Pipoca de ótima qualidade

Sem dúvida a pipoca é fundamental no cinema. A Cineplus possui uma qualidade reconhecida em seus produtos comercializados. Assim como ocorre em outras cidades onde a rede está presente, em Mafra há ótimas promoções, como a recarga e os combos, que garantem produtos de qualidade com valores atrativos para o público. Ao recarregar a pipoca, por exemplo, o público paga a metade do preço na primeira recarga. Basta apresentar a caixa (independente do tamanho) ou o balde de pipoca no local de venda dentro do cinema (bomboniere). Além da economia que a promoção gera aos clientes, a ação também visa promover a sustentabilidade com o reaproveitamento da embalagem.

Promoções nos ingressos

Com a Terça Plus e a Quinta Maluca da Cineplus, todo o público tem a oportunidade de assistir grandes filmes pagando meia-entrada. A Terça Plus ocorre em todas as terças-feiras, exceto nos feriados. Já a Quinta Maluca ocorre sempre na última quinta-feira do mês, com exceção nos feriados. É uma grande oportunidade para reunir toda a família e amigos para irem ao cinema. Também há a promoção para os aniversariantes do dia, onde poderão optar por ingresso grátis para assistir a um filme no formato 2D ou a meia-entrada no filme 3D.

Sistema de venda online de ingressos

O público tem a comodidade de comprar ingressos para os filmes de forma antecipada e através da Internet. Para isso basta acessar o site da Cineplus (www.cinemacineplus.com.br), escolher o filme desejado e clicar na opção “Compre seu ingresso”. Também é possível comprar diretamente no site www.ingresso.com

Equipe capacitada

Atualmente o Cineplus Emacite conta com o quadro funcional composto por 11 colaboradores. Todos são treinados e possuem como objetivo garantir um bom atendimento aos usuários do cinema. Vale ressaltar que além de resgatar a história do Cine Emacite, a reativação do cinema em Mafra também gerou emprego na cidade, já que as contratações para a equipe da Cineplus foram realizadas com a população local.

Projetos sociais

A Cineplus Emacite também pretende utilizar o local para a prática de projetos sociais para atender escolas da região e instituições que atuam na área social. As exibições dos filmes, bem como a venda de pipoca e refrigerante durante essas ações sociais, terão valores diferenciados com o objetivo de deixar o local mais disponível para o público que nem sempre consegue ter acesso ao cinema.

