Mafra realiza ações em defesa do meio ambiente

O município de Mafra comemorou o Dia Mundial do Meio Ambiente – Dia 5 de junho – com importantes ações que estão sendo desenvolvidas no município nos últimos meses. No dia 22 de maio ocorreu reunião do COMDEMA – Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, quando foram discutidas questões que envolvem o Parque do Passo, como ações de infraestrutura e criação de um plano de manejo no parque. Foram iniciados ainda, estudos para projeto futuro de um portal de acesso ao parque e trilhas que darão início as visitações.

Ainda preocupada com as questões ambientais, a Prefeitura Municipal de Mafra comunica que haverá neste mês a audiência pública de apresentação do Plano Municipal de Saneamento Básico. A ação representa um avanço significativo na construção de instrumentos de gestão de abastecimento público, coleta, tratamento de esgoto, serviços de destinação dos resíduos sólidos e drenagem das águas superficiais, garantindo assim melhor qualidade de vida à toda população.

Destacou ainda que a Prefeitura possui o Programa Selo Verde, cujo objetivo é fomentar medidas que preservem, protejam e recuperem o meio ambiente, ofertando em contrapartida benefício tributário ao munícipe.