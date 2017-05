Mafra realizará ações no Dia Nacional da Luta Antimanicomial

O Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) Grupo Esperança Casa Azul, através da Secretaria Municipal de Saúde de Mafra, realizará nesta quinta-feira (18), na ASMIG, ações em alusão ao Dia Nacional da Luta Antimanicomial.

A data quer conclamar a sociedade a pensar a importância da mudança de paradigma no tratamento dos portadores de transtornos mentais. A abertura do evento está programada para as 13h30.

PROGRAMAÇÃO:

Palestra sobre “Estatísticas de Saúde Mental e História do CAPS Casa Azul, com a enfermeira Adriana Moro. Na sequencia estão programadas as seguintes apresentações: “Dança das Bonecas”, pela APAE de Mafra e do Grupo Renascer, pelos pacientes do CAPS e personagens do Circo Social, além de músicas pela Atena de Mafra.