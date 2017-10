Mafra realizará o 1º Seminário de Atendimento às Crianças e Adolescentes

O evento idealizado pelo Conselho Tutelar de Mafra, com o apoio do poder judiciário e tem o objetivo de divulgar as ações no atendimento às crianças e também integrar todos os agentes da rede em um trabalho mais harmonioso e produtivo

Por Gazeta de Riomafra - 23/10/2017