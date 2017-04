Mafra recebe a visita do Comandante Geral da Polícia Militar de Santa Catarina

Compartilhar no Facebook

Na manhã deste sábado (29), o Cel. PM Paulo Henrique Hemm, Comandante Geral da Polícia Militar de Santa Catarina, esteve na Guarnição Especial de Mafra (GEMFA) para realizar pessoalmente a entrega de equipamentos para a equipe de Rondas Ostensivas com Apoio de Motos (ROCAM) e itens que compõe o kit de tecnologia embarcada – PMSC Mobile.

Na ocasião o Major PM Marcelo Pereira, Comandante Interino da GEMFA, agradeceu os materiais e viaturas destinados, que serão empregados no policiamento de todos os municípios que integram a área da unidade.

O Comandante Geral da PMSC destacou o aniversário da corporação, que completa 182 anos no próximo dia 05 de maio. Também agradeceu o apoio das entidades e autoridades, frisando a importância das inovações tecnológicas que a PMSC está realizando em prol do atendimento do cidadão. A Polícia Militar agradece a todos que prestigiaram o evento.

Fotos: Guarnição Especial de Mafra/Divulgação