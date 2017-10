Mafra recebe novos cursos de ensino superior

O Centro Universitário Unicesumar inaugurou nesta quinta-feira (19), um polo de Educação a Distância em Mafra/SC. A partir de agora, jovens e adultos da cidade e região contam com a presença e a força de um dos dez maiores grupos educacionais privados do Brasil. Por oferecer uma das melhores estruturas tecnológicas e pedagógicas do país, a Unicesumar obteve pelo sexto ano consecutivo conceito 4 no Índice Geral de Cursos (IGC), do Ministério da Educação (MEC), e está listada entre as melhores instituições brasileiras de ensino superior.

O polo da Unicesumar está localizado na rua Marechal Floriano Peixoto, 1355, e oferece 37 cursos de graduação e 30 de pós-graduação. Entre as opções estão os cursos de gastronomia, design de moda, design de interiores, pedagogia, administração, ciências contábeis, educação física, engenharia de produção e mais diversos cursos nas áreas de gestão, tecnologia e educação.

A inauguração do polo em Mafra faz parte do projeto de expansão da Unicesumar, que prevê investimentos na ordem de R$ 40 milhões com a abertura de 150 novas unidades em todo o Brasil, ainda em 2017. “Em um momento de incertezas econômicas que o país vem atravessando, a Unicesumar segue na contramão da economia, investindo nas oportunidades apresentadas pelo mercado, pois a crise também estimula a criatividade e a necessidade de qualificação profissional, seja para se manter no emprego, descobrir uma nova profissão ou se recolocar no mercado”, afirma William de Matos Silva, pró-reitor de EAD da Unicesumar.

Um dos principais diferenciais dos cursos da EAD Unicesumar é o relacionamento que a instituição mantém com cada aluno. “Mesmo a distância, nosso aluno nunca está sozinho. Nosso sistema oferece suporte, acompanhamento e atendimento que aproximam nossos alunos dos nossos professores e de toda a equipe pedagógica”, destaca William Silva.

Outro destaque da Unicesumar é a qualidade do material didático e do conteúdo pedagógico. “Produzimos todo o material didático colocado à disposição dos nossos alunos, em diferentes mídias e plataformas. Isso assegura atualização permanente de conteúdos e uso de modernas tecnologias que garantem maior dinâmica na aprendizagem”, afirma Silva.

Todo esse conteúdo fica à disposição dos alunos no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), onde o estudante tem acesso às aulas ao vivo e gravadas, atividades de estudo, palestras e pode realizar consultas com professores e tutores. Um dos grandes diferenciais desta modalidade é a flexibilidade com que o aluno pode estudar, sendo possível assistir às aulas de sua casa, por meio da internet, no horário que lhe for mais conveniente. Com os avanços tecnológicos, a educação a distância vem cada vez mais ganhando espaço no cenário educacional, permitindo um ensino de qualidade.

Para marcar a inauguração do polo, a Unicesumar lança uma campanha especial com descontos de até 35% nas mensalidades para matriculas efetivadas até 10 de novembro. As inscrições estão abertas e podem ser efetuada no polo ou pelos telefones 0800 600 63 60 / 3645-0670.

SOBRE A UNICESUMAR

Idealizada em 1990 para oferecer ensino de qualidade, a Unicesumar vem ampliando a estrutura física e aperfeiçoando a qualidade no atendimento. Em 2017, possui quatro campi de ensino presencial nas cidades de Maringá, Curitiba, Londrina e Ponta Grossa, no Paraná. Seu corpo docente é formado por mais de 800 professores, sendo 80% mestres e/ou doutores. A Unicesumar obteve nota 4 no Índice Geral de Cursos (IGC) pelo sexto ano consecutivo, em uma escala de avaliação de 1 a 5. No ranking dos 149 centros universitários públicos e privados do Brasil, a Unicesumar está na 7ª posição. A instituição também está entre os 10 maiores grupos educacionais privados do país.