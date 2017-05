Mafra recebe o evento Ação Global neste sábado

A Praça Ferroviário Miguel Bielecki está pronta para a edição deste ano da Ação Global, que acontece hoje, das 9 às 17 horas, em Mafra.

Os preparativos foram feitos durante a semana, com a montagem das barracas e distribuição no local.

Serão mais de 100 serviços gratuitos oferecidos à população, através de 55 entidades da região. Saúde, cidadania, segurança e ações sociais estão entre os temas a serem trabalhados com a sociedade.

ATENÇÃO

Para a realização da Ação Global, haverá necessidade de fechamento de parte da Avenida Coronel Severiano Maia, como forma de garantir a segurança do público participante. Para tanto, o Departamento de Trânsito da Prefeitura de Mafra informa o fechamento do trecho entre a rótula da rua Marechal Floriano Peixoto até o trilho do trem, das 13 horas do dia 26 de maio às 19 horas do dia 27. O Departamento solicita a compreensão dos motoristas e orienta que busquem vias alternativas no período.

CONQUISTAS

Realizada desde 1995, a Ação Global já beneficiou mais de 25 milhões de pessoas e prestou mais de 35 milhões de atendimentos. Por seu impacto e abrangência, a iniciativa tem funcionado como um termômetro das necessidades da população brasileira. Ao identificar e chamar atenção para essas questões, o SESI vem estimulando novas empresas a criarem programas de responsabilidade social, além de ajudar a orientar políticas públicas.

O Prefeito Wellington Bielecki estará durante todo o dia de hoje acompanhando as ações e conversando com a população. “Considero muito importante as oportunidades que estão sendo dadas nesse dia, com serviços de qualidade para a população mais carente e oferta de atendimentos nas áreas de saúde, beleza, cidadania, esporte e lazer”, declarou. Ele conclamou a população a comparecer e usufruir das opções de diversão, integração e informação ofertados. A previsão dos organizadores é que mais de 8 mil pessoas sejam envolvidas e que mais de 24 mil atendimentos sejam prestados à comunidade. Toda população está convidada a participar.

A Ação Global é uma promoção do Sesi e Rede Globo, com apoio da Prefeitura Municipal de Mafra. Considerado como um dos eventos de maior relevância social de Santa Catarina, neste ano será realizado em Mafra, como parte das comemorações do centenário do município.