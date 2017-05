Mafra receberá diversos serviços gratuitos com o Projeto 70

O início do mês de junho promete ser agitado em Mafra. A partir desta quarta-feira, 31 de maio, a 2 de junho, 21 norte-americanos, vindos de Winnbrook (EUA), integram-se à equipe de 150 profissionais brasileiros de diversas áreas para a realização de atividades gratuitas e abertas à toda a população.

Serão disponibilizados em diversos pontos da cidade atendimentos médicos (aferição de pressão arterial e teste de glicose); corte de cabelo; ações sociais como pintura em tecido, artesanato e trabalhos manuais; e teatro e palestras em escolas.

Todas as ações do Projeto 70 são gratuitas e resultam da mobilização das igrejas batistas da Convenção Batista Catarinense, em parceria com igrejas batistas americanas.

As equipes de voluntários, coordenados pelo Projeto 70, atuam no norte de Minas Gerais há mais de 17 anos, e em Santa Catarina há mais de 6 anos. Além das experiências transculturais e dos serviços médicos e sociais, o projeto leva palestras na área de sexualidade e tomada de decisão com foco em valorização da vida e da saúde às escolas, creches, orfanatos e sistema prisional da região. Há atividades para todas as idades e principalmente para crianças e adolescentes, que podem aproveitar o teatro e as palestras, curtir boa música e debater conceitos éticos e morais cristãos.

O Projeto 70 está sob a direção de Jairo Reis Campos, Pastor da Igreja Batista Projeto 70. “O objetivo é levar transformação social e promover melhoria da qualidade de vida, com embasamento bíblico”.

Acesse e confira vídeos, fotos e mais informações sobre o Projeto 70: