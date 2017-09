Mafra será a capital de SC no dia 8 de setembro

Próximo de completar 100 anos, o município de Mafra recebeu um presente na tarde desta quarta-feira (30), na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. O projeto de lei número 282/2017 de autoria do deputado estadual Patrício Destro (PSB) foi aprovado pelos parlamentares e Mafra será a capital de Santa Catarina por um dia.

O projeto do deputado pede que a transferência simbólica seja no dia 8 de setembro, dia do aniversário do município, porém cabe ao Governo do Estado definir a data. “Nossa expectativa é que seja mesmo no dia 8, mas se não for possível o importante é fazermos essa bela homenagem no ano do centenário da cidade. Mafra tem muito ainda para crescer com a instalação de grandes empresas, mas devemos sempre lembrar os colonizadores, reforçar a cultura e ensinar para os pequenos as nossas tradições. Esse é o principal objetivo pelo qual apresentei a lei que foi aprovada”, comemorou Patrício Destro.

No dia em que for feita a transferência simbólica da capital para Mafra, as atividades realizadas pelo Governo de Santa Catarina devem enfatizar a importância do município para todo o Estado.