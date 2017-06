Mafra tem nível médio de problemas com o crack

Itaiópolis, Canoinhas e Três Barras têm alto nível de problemas com o crack. Em todo o país, uma em cada cinco cidades enfrentam problemas com a droga

A Confederação Nacional dos Municípios (CNM) divulgou na terça-feira (30), dados atualizados do Observatório do Crack, sobre a situação das drogas no Brasil.

O ranking da entidade é constantemente atualizado com informações enviadas pelas prefeituras e começou a ser divulgado em 2010. Os dados apontam que o país ainda não conseguiu promover ações para combater o Crack e alertam que a droga avança em grande velocidade.

Preocupante está a situação de Canoinhas, com alto nível dos problemas relacionados ao consumo de Crack. Em todo o país, uma em cada cinco cidades enfrentam problemas com a droga.

O banco de dados classifica os problemas relacionados ao uso do Crack como alto, médio e baixo. Se somados todos os níveis de problemas relacionados à droga, chega-se à conclusão de que ela está presente em pelo menos oito de cada dez municípios brasileiros (78,5%). O número pode estar subestimado, já que 945 (17%) dos municípios não responderam. Somente 5% (252) informaram não ter problemas relacionados ao Crack.

INTERIORIZAÇÃO

O dado mais preocupante que mostra o levantamento é justamente a interiorização do Crack. Além de Canoinhas, Três Barras, Itaiópolis, São Bento do Sul, São Mateus do Sul e União da Vitória estão na lista dos municípios com alto risco. Para o presidente do Conselho Municipal de Políticas Sobre Drogas de Canoinhas, Marlon Wachinski, os dados não surpreendem e mostram que mais ações precisam ser efetivadas para combater as drogas. “A pesquisa não é uma novidade, mas preocupa. Muita gente pensa no Crack como um problema de grandes cidades, mas quem trabalha na área sabe do tamanho do problema na nossa cidade e região”, afirma.

NÍVEL DE PROBLEMAS NA REGIÃO

– Três Barras: Alto

– Canoinhas: Alto

– Itaiópolis: Alto

– São Bento do Sul: Alto

– São Mateus do Sul: Alto

– União da Vitória: Alto

– Mafra: Médio

– Porto União: Médio

– Major Vieira: Médio

– Bela Vista do Toldo: Baixo

– Irineópolis: Baixo

– Timbó Grande: Baixo

De 22 a 28 de junho, na Semana Nacional de Combate às Drogas, o Conselho deve lançar um concurso alusivo ao combate às drogas envolvendo as escolas municipais.