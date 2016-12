Mafra tem três casos de Chikungunya

De acordo com o último boletim epidemiológico (32/2016), 4.359 casos de dengue foram confirmados entre 1º de janeiro e 5 de novembro – período em que o estado registrou, pela primeira vez, dois óbitos causados pela doença. Do total, 3.978 casos foram de transmissão dentro do estado, ocorridos em 27 municípios, o que representa um aumento de 18% em relação ao mesmo período do ano.

Este ano, oito municípios declaram epidemias de dengue no estado – Serra Alta, Bom Jesus, Coronel Freitas, Descanso, Modelo, Chapecó e União do Oeste, todos na região Oeste -; enquanto no ano passado apenas Itajaí registrou epidemia, a primeira da história de Santa Catarina. Em relação aos focos do mosquito Aedes aegypti, foram identificados 6.385 focos, em 133 municípios até o momento. Neste mesmo período em 2015, tinham sido identificados 6.170 focos em 112 municípios.

Em Mafra há três casos de febre Chikungunya, importados do Rio Grande do Norte. Canoinhas há um caso importado da Bahia. Já Porto União tem quatro casos importados (3 do Rio de Janeiro e 1 do Paraná).

O vizinho município de Canoinhas está entre as cidades com risco de infestação do Aedes Aegypti.

DIA NACIONAL DE COMBATE À DENGUE

No sábado, 19, foi celebrado o Dia Nacional de Combate à Dengue. A data foi lembrada em diversos municípios catarinenses com a realização de ações de conscientização em relação às formas de prevenção e combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, da febre de Chikungunya e da febre do zika vírus. “Nos últimos 15 dias, houve um aumento de 59 focos do mosquito, identificados em 24 municípios. É preciso intensificar os cuidados para a eliminação de recipientes com condições propícias para reprodução do Aedes aegypti, tendo em vista a proximidade com o período de maior calor e chuvas intensas”, alerta Suzana Zeccer, gerente de Zoonoses da Diretoria de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Estado da Saúde (Dive/SC).