Mafra terá evento para conscientização do enfrentamento à violência contra a pessoa idosa

A programação em Mafra será na sede do SESC, no próximo dia 20/06, com a abertura prevista para as 14h com término às 16h30min

A edição de junho do projeto “Ponto de Encontro” do Sesc em Santa Catarina será alusivo ao Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, celebrado em 15/06. O propósito desta data é criar uma consciência mundial, social e política da existência da violência contra o idoso, e, simultaneamente, disseminar a ideia de não aceitá-la como normal. Salienta-se que a violência contra a pessoa idosa acontece de diversas formas como: financeira ou econômica, física, emocional ou psicológica e todas são igualmente preocupantes.

O evento acontecerá a partir do dia 12 junho, em 22 cidades catarinenses, com o objetivo de promover espaços de reflexão sobre o tema, intercâmbio de conhecimento e experiências. Serão realizadas palestras, oficinas, rodas de conversas e debates, para contribuir na conscientização do enfrentamento à violência contra a pessoa idosa.

A programação é gratuita e será realizada em Mafra, Araranguá, Blumenau, Brusque, Canoinhas, Chapecó, Concórdia, Criciúma, Florianópolis, Itajaí, Jaraguá do Sul, Joaçaba, Joinville, Lages, Laguna, Palhoça, Rio do Sul, São Miguel do Oeste, Tijucas, Tubarão, Urubici e Xanxerê. As datas, horários e locais de realização estão disponíveis para consulta em: http://ww2.sesc-sc.com.br/evento/3277/null.

O ponto de encontro é um projeto realizado mensalmente pelo Sesc em Santa Catarina, visando valorizar e estimular o cidadão crítico e atuante, comprometido com as causas sociais. Os eventos trazem temas como: envelhecimento, empreendedorismo social e inclusão digital na velhice, intergeracionalidade, benefícios da cantoria, do estímulo da memória para um envelhecimento saudável.

PROGRAMAÇÃO EM MAFRA

Em Mafra toda programação se concentrará na sede do SESC, sito rua Quintino Bocaiuva, nº 171 – Vila Ferroviária, no próximo dia 20/06, das 14hs às 16:30hs, com a seguinte programação:

– 14h – Abertura

– 14h30min – Palestra: “Múltiplas formas de violência contra a pessoa idosa”

– 15h30min – Intervalo/Café

– 15h45min – Roda de Conversa

+ Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa

A data foi instituída em 2006, pela Organização das Nações Unidas (ONU) e pela Rede Internacional de Prevenção à Violência à Pessoa Idosa. Para a Organização Mundial da Saúde – OMS, violência é “a imposição de um grau significativo de dor e sofrimento evitáveis”. Associa intencionalidade com a realização do ato, independentemente do resultado produzido.

A violência é compreendida como todas as violações dos direitos civis (como a vida, a propriedade, a liberdade de ir e vir, de consciência e de culto), políticos (como o direito a votar e a ser votado, ter participação política), sociais (como habitação, saúde, educação, segurança), econômicos (como emprego e salário) e culturais (como o direito de manter e manifestar sua própria, cultura).

Conforme consta no Estatuto do Idoso, “Respeitar as pessoas idosas é tratar o próprio futuro com respeito”. É ainda “Dever de todos prevenir a ameaça ou violação dos direitos do Idoso”.