Mafra terá o Dia do Pedal em comemoração ao Dia do Trabalhador

A largada ocorrerá no estacionamento do supermercado Belém

Para celebrar o Dia do Trabalhador, em 1º de maio, o Sesc de Mafra realiza pelo segundo ano consecutivo, o Dia do Pedal, passeios ciclístico pela cidade e simultaneamente em mais 29 cidades do estado de Santa Catarina em que o Sesc está presente.

O Dia do Pedal incentiva o uso da bicicleta como meio de transporte sustentável, ao mesmo tempo em que proporciona um dia de lazer, cultura e respeito ao meio ambiente, em busca de melhor qualidade de vida. Para participar é fácil, basta ir até a unidade do Sesc em Mafra localizado na rua São João Maria, nº 520, levando 1 litro de leite longa vida, um litro de óleo ou 1kg de alimento não perecível e fazer sua inscrição (por pessoa inscrita).

Os primeiros inscritos receberão gratuitamente no dia do passeio: 01 camiseta do evento e 01 boné, além de participar do sorteio de brindes e bicicletas ao final do evento.

Mais informações no telefone 3642-5747 ou pelo site ww2.sesc-sc.com.br/evento/736/null.