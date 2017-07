Mafra terá prova do Encceja em outubro

Se você tem 15 anos e não completou o ensino fundamental ou tem mais de 18 anos e não terminou o ensino médio o Exame Nacional Para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) é a oportunidade de você concluir seus estudos.

O Encceja é uma prova do Instituto Nacional de Ensino e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) para obtenção dos certificados do Ensino fundamental e Médio que foi criado em 2002 como uma ferramenta de avaliação de participantes que não estavam frequentando regularmente as escolas e pretendiam obter o certificado.

O Inep transferiu a certificação do Ensino Médio para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2009, mas como o Enem virou uma foram de entrar para a universidade, agora em 2017, o Ministério da Educação (MEC) decidiu adotar novamente o Encceja para a certificação do ensino médio.

QUEM PODE PARTICIPAR DO ENCCEJA?

Para obter a certificação do ensino fundamental, é preciso ter pelo menos 15 anos. Já para o ensino médio, o participante deve ter no mínimo 18 anos.

COMO FAÇO A INSCRIÇÃO NO ENCCEJA?

As inscrições do Encceja são feitas pela página oficial do exame (http://portal.inep.gov.br/encceja), sendo a participação totalmente gratuita. O Inep costuma abrir inscrições para o exame no mês de agosto e as provas são realizadas em outubro.

Para as provas aplicadas no Brasil, o estudante precisa ter em mãos o número do CPF e do Documento de Identidade. Para quem mora no exterior, é necessário CPF e número do passaporte.

Pessoas privadas de liberdade ou em medidas socioeducativas precisam de um responsável pedagógico para que a inscrição no Encceja seja feita. Todos os inscritos têm que responder ao Questionário Socioeconômico (QSE) para concluir o cadastro no Encceja.

COMO SÃO AS PROVAS DO ENCCEJA?

O Encceja avalia o conhecimento escolar dos participantes, mas também leva em consideração sua relação com a família, comunidade e trabalho, se for o caso. As provas são aplicadas em um único dia, nos turnos da manhã e da tarde.

A parte de avaliação do conhecimento sobre as disciplinas é feita por meio de provas aplicadas pelo Inep. O Encceja é composto por 30 questões objetivas em cada turno e uma redação, independentemente do nível para o qual é a certificação. O que muda nos testes é a divisão das disciplinas e o conteúdo abordado.

Para o Ensino Fundamental: Língua Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna, Artes, Educação Física e uma proposta de Redação; Matemática; Historia e Geografia; Ciências Naturais.

Para o Ensino Médio: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e uma proposta de Redação; Matemática e suas Tecnologias; Ciências Humanas e suas Tecnologias; Ciências da Natureza e suas Tecnologias.

CRONOGRAMA

Publicação do edital: 24 de julho

Inscrições: 7 a 18 de agosto

Aplicação das provas: 8 de outubro

LOCAIS DE PROVA SANTA CATARINA

Mafra, Araranguá, Biguaçu, Blumenau, Caçador, Canoinhas, Chapeco, Concórdia, Criciúma, Curitibanos, Florianópolis, Itajaí, Jaraguá do Sul, Joaçaba, Joinville, Lages, Palhoça, Rio do Sul, São Joaquim, São Lourenco do Oeste, São Miguel do Oeste, Timbó, Tubarão, Xanxerê.

LOCAIS DE PROVA NO PARANÁ

Almirante Tamandaré, Apucarana, Arapongas, Araucária, Cambe, Campina Grande do Sul, Campo Largo, Campo Magro, Campo Mourão, Cascavel, Castro, Cianorte, Colombo, Cornélio Procópio, Curitiba, Dois Vizinhos, Fazenda Rio Grande, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Guarapuava, Ibiporã, Lapa, Laranjeiras do Sul, Londrina, Mandirituba, Marechal Cândido Rondon, Marialva, Maringá, Matinhos, Medianeira, Paiçandu, Palmas, Palmeira, Paranaguá, Paranavaí, Pato Branco, Pinhais, Piraquara, Ponta Grossa, Pontal do Paraná, Quatro Barras, Rolândia, Santo Antônio do Sudoeste, São José dos Pinhais, Sarandi, Telêmaco Borba, Toledo, Umuarama, União da Vitória.