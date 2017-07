Mafra terá workshop gratuito de Massoterapia no dia 10 de agosto

Um levantamento da International Stress Management Association (Associa√ß√£o Internacional do Controle do Estresse) aponta o Brasil como o segundo pa√≠s do mundo com o maior n√≠vel de estresse. Em busca de melhor qualidade de vida, bem estar f√≠sico, social e emocional, v√™-se cada vez mais adeptos de terapias voltadas para o relaxamento e alivio das tens√Ķes.

O workshop promovido pela unidade de Mafra do SENAC tem como objetivo instrumentar o aluno com t√©cnicas b√°sicas que possibilitam o al√≠vio das tens√Ķes corporais, al√©m de permitir conhecimentos sobre o curso t√©cnico que possibilitar√° forma√ß√£o para uma r√°pida coloca√ß√£o no mercado de trabalho.

As vagas s√£o limitadas. A inscri√ß√£o pode ser feita na unidade do SENAC que fica localizada na Rua Felipe Schmidt, n¬ļ 809, no centro da cidade. O evento ser√° realizado no dia 10 de agosto, das 19h √†s 21h.

Mais informa√ß√Ķes podem ser obtidas atrav√©s dos telefones: (47) 3208-0130 e (47) 9 8844-4438 ou pelo e-mail mafra@sc.senac.br