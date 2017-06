Mafrense Ana Laura, miss Santa Catarina Infantil 2018, disputa em outubro o Miss Brasil

Com a coroa e o título de Miss Santa Catarina Infantil 2018, Ana Laura Ferreira de Souza, de 9 anos, vai a Recife/PE, em outubro para disputar o título de Miss Brasil Infantil. Ela, com outras 16 meninas, passou pelas diversas etapas do concurso, até ser coroada e traduziu a emoção da vitória. “Foi a conquista de um sonho, pois me preparei muito para conquistá-lo”, disse. Mas, segundo Ana Laura, não foi fácil. “O momento mais difícil foi a espera pelo resultado final, pois tinham meninas lindas e a minha ansiedade foi a grande vilã”, pontuou.

RUMO AO GRANDE TÍTULO

Ana Laura agora se prepara para a etapa nacional. Em Recife ela vai participar de desfile em traje de típico, social e de gala. Passará por entrevista com jurados (sem maquiagem ou produção), na passarela será avaliada sua desenvoltura, simpatia e carisma. Para isso, está se dedicando, pois como ela mesma diz: “minha carreira está apenas começando e tenho muito que aprender”. Vale destacar que Ana Laura deve levar ainda ao concurso a história do estado de Santa Catarina.

Pela trajetória de vitórias até o momento, a Miss agradece a quem sempre torceu e torce por ela. “Quero apenas agradecer ao povo riomafrense pelo carinho e dizer que a nossa cidade foi representada com o maior respeito. A vocês, o meu muito obrigado”.

Para mais informações sobre o concurso nacional acesse: www.facebook.com/missemisterbrasilmundo