Mafrense Felipe Sauer ganha bolsas de estudo para o Canadá e Estados Unidos

O mafrense Felipe Sauer, conhecido por se apresentar diversas vezes na televisão com shows de mágicas, vem se destacando constantemente também no mundo da dança, sua outra paixão. Recentemente o jovem de 19 anos participou do XXVII Seminário Internacional de Dança de Brasília, realizado entre os dias 10 e 23 de julho. O evento teve como objetivo abrir portas para o mundo, proporcionando aos participantes aulas que mostraram como a dança sucede no mundo inteiro.

Na ocasi√£o, Felipe obteve um vasto conhecimento com aulas de ballet cl√°ssico, contempor√Ęneo, jazz e improvisa√ß√£o com professores internacionais, e ainda foi convidado a participar da Gala de Encerramento para dan√ßar o bal√© de Uwe Scholz, uma remontagem de Roser Munoz, da Espanha. Tamb√©m foi convidado para dan√ßar com a Companhia Lamondance, a convite do diretor art√≠stico Davi Rodrigues, do Canad√°.

Durante o evento, o jovem bailarino recebeu uma bolsa de estudo de 100% para estudar na Companhia Lamondance, em Vancouver no Canadá. Também recebeu um Curso de Férias de 100% em São Francisco, na Califórnia, nos Estados Unidos.

Felipe ganhou as bolsas de estudo que garantem o curso integral, porém terá as despesas com passagens aéreas, alimentação e moradia. Por esta razão ele busca por pessoas e empresas que possam ajudar de qualquer maneira, para que assim consiga realizar este sonho de estudar no exterior.

‚ÄúCom um trabalho di√°rio √°rduo, foco e muita garra, eu consegui realizar mais um sonho: ganhar uma bolsa para estudar fora do pa√≠s. N√£o foi f√°cil. Minha carga hor√°ria √© das 13h40 √†s 20h30, fazendo muitas aulas e participando da CIA Jovem Teatro Gua√≠ra para conseguir esse objetivo. Tudo come√ßou em Rio Negro e Mafra, quando comecei a fazer aulas para aprimorar os meus conhecimentos. Agora busco a ajuda de cada um para poder levar o nome de minha cidade para o mundo‚ÄĚ, comenta Felipe.

A população em geral pode colaborar com qualquer valor através do site Vakinha Online. Clique aqui para acessar a página e fazer uma contribuição.

Também é possível colaborar através dos telefones: (47) 99139-2176 / (47) 98808-1083.

Em 2016, Felipe Sauer entrou para a Escola de Dan√ßa do Teatro Gua√≠ra, em Curitiba. No mesmo ano foi selecionado para dan√ßar como papel principal do espet√°culo ‚ÄúA Bela e a Fera”. Em 2017 foi convidado novamente pela dire√ß√£o da escola para realizar o papel principal.

O mafrense Felipe Sauer tamb√©m √© destaque com apresenta√ß√Ķes de m√°gicas. Com um vasto repert√≥rio, o jovem talento j√° se apresentou para grandes p√ļblicos, fazendo aberturas de eventos e animando festas de anivers√°rio. Tamb√©m j√° participou de programas em emissoras de televis√£o, como o SBT e a TV Record.

Os shows de m√°gicas s√£o realizados em Riomafra e tamb√©m em diversos estados. Boa parte de seu lucro √© destinado ao pagamento das despesas que possui para estudar na Escola de Dan√ßa do Teatro Gua√≠ra. Para entrar em contato e agendar apresenta√ß√Ķes basta ligar para (47) 98808-1083.