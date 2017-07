Mafrense ganha R$ 30 mil mais um carro 0 km na Trimania

O valor total do prêmio supera R$ 100 mil.

Compartilhar no Facebook

A sorte esteve em Mafra neste final de semana onde a Raquel Carvalho Stelzner, ganhou o quarto prêmio da Trimania, titulo de capitalização que pratica o sorteio de prêmios em dinheiro e carros.

Raquel comentou que seguidamente compra o título de capitalização – o sorteado foi comprado na loja Pé Quente Calçados – e que acredita na sua sorte. Também disse faz a sua “fezinha” na mega-sena e em outros jogos da loteria.

Ela conta que não acreditou quando ganhou e que os prêmios vieram em boa hora e ajudarão a família. Raquel ganhou Hyundai Creta Attitude 1.6 0km mais R$ 30 mil. O valor total do prêmio supera R$ 100 mil.

OUTRA GANHADORA

Além do quarto prêmio sorteado neste final de semana para Mafra, outra mafrense, a Rose Albino, moradora da Vila Solidariedade foi contemplada com R$ 1 mil no giro da sorte.