Mafrense Janaina Martins está concorrendo no Miss Santa Catarina Plus Size

A mafrense Janaina Martins está participando do concurso Miss Santa Catarina Plus Size. No total são 19 mulheres concorrendo a uma vaga para representar o estado de Santa Catarina na fase final, que será realizada no fim do ano no Rio de Janeiro.

Clique aqui e vote na candidata

Janaina é a única representante da cidade de Mafra. “Eu gostaria muito de poder levar o nome da nossa cidade para a final desse concurso. Peço o seu voto. Pode votar quantas vezes quiser até o dia 30 de julho. Embarque nesse sonho comigo!”, comentou.

A votação é feita através do site do concurso: www.missplus.com.br

Basta acessar o site e clicar na foto da candidata. Veja nas imagens abaixo o passo a passo.

A candidata que tiver mais votos computados será a ganhadora.