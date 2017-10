Mágico mafrense Felipe Valério estará no Programa do Ratinho no próximo dia 23

O talentoso mágico mafrense Felipe Valério participará ao vivo no quadro Dez ou Mil do Programa do Ratinho, no SBT, no próximo dia 23 (segunda-feira). O programa vai ao ar a partir das 22h.

Felipe Valério possui 20 anos de idade e realiza mágicas desde os 12 anos. Portanto, já são 8 anos de ampla experiência. Já participou de outros programas do SBT, como Raul Gil (2012) e Silvio Santos (2015). Conta com a companhia de sua irmã Fernanda Valério, de 23 anos de idade, que também é a sua partner (assistente/parceira) e trabalha como bailarina e ilusionista. Felipe e sua irmã foram campeões em congressos nacionais de mágica no Rio de Janeiro, Fortaleza e Goiânia.

Atualmente o jovem mágico mora em São Paulo, mas sempre representa a cidade de Mafra por onde passa. Trabalho em uma companhia aérea como comissário de voo, que sempre foi o seu outro grande sonho. Felipe concilia a mágica com esta profissão.