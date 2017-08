Mais estradas e bueiros são arrumadas no interior de Mafra

A Secretaria de Obras e Serviços Públicos de Mafra, responsável pela manutenção de estradas no interior do município, atuou nesta última semana na localidade de Butiá dos Taborda, realizando o conserto de bueiro de galeria circular, na estrada vicinal Lageado. Foram colocadas oito manilhas de um metro. Já na estrada da localidade foi feita a limpeza de valas e melhorias nas vias.

No Butiá do Brás, próximo ao cemitério, e em Saltinho do Canivete foi realizado o empedramento nas estradas destas duas localidades. De acordo com o Secretário da pasta, Edolar Santos Carlins, o tempo seco influencia na manutenção das vias. “Além de poeira constante, é necessário chuva para que o solo fique umedecido e assente melhor o serviço”, explicou. Também receberam obras de patrolamento o Butiá do Brás, Saltinho do Canivete, Bituvinha e Avencal São Pedro.