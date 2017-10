Mais três moções são entregues pelo legislativo mafrense

Quebrando barreiras, assim a drª. Marli Dornelles Paz foi e ainda é uma mulher à frente do seu tempo. Neste ano do centenário de Mafra, os vereadores concederam uma moção de aplausos para a primeira advogada e primeira vereadora mafrense pela sua contribuição e seu empoderamento na construção do município.

Marli Dornelles Paz, casada com Nelson Roque Dias Paz, mãe de três filhas, nascida e criada em São Borja, Rio Grande do Sul, chegou a Mafra na década de 70 e tornou-se a primeira mulher advogada no município. Atuante na política, Marli foi uma das fundadoras do Movimento Democrático Brasileiro (atual PMDB) no estado de Santa Catarina e em Mafra. Também foi uma das fundadoras do Lar do Idoso São Francisco de Assis e também da APAE de Mafra. Foi uma das fundadoras da Ordem dos Advogados do Brasil – subseção de Mafra e da Associação Terapêutica Novo Amanhecer (Atena).

Em 1983, Marli fez história novamente se tornando a primeira mulher vereadora de Mafra, na legislatura de 83 a 88. Hoje, ela permanece filiada ao PMDB e continua advogando, como advogada jubilada pela OAB de SC.

Durante seu discurso, drª Marli agradeceu o reconhecimento pelos vereadores e ficou emocionada ao se lembrar do início da carreira. No seu relato, a advogada conta que superou preconceito e teve o apoio da família como base.

– “Jamais imaginei que aquele meu primeiro dia de trabalho, onde saí do escritório para desempenhar minhas funções de advogada, me levaria a ser homenageada por Mafra. Chego hoje realizada profissionalmente e feliz por ter feito outras pessoas felizes” – enfatiza.

Em pé os vereadores e toda a plateia aplaudiram Marli Dornelles Paz que fez história como mulher, advogada, política e cidadão. Os vereadores usaram suas falas para parabenizar a homenageada da noite.

SERVIÇO DE ANIMAÇÃO VOCACIONAL (SAV)

Outra homegeada da sessão foi o Serviço de Animação Vocacional (SAV) da Paróquia Nossa Senhora das Graças, bairro Vila Ivete, e à Diocese de Joinville. Os vereadores concederam uma moção de aplausos pelo excelente trabalho realizado com a missão de incentivar a riqueza do dom das vocações sacerdotais de jovens e também animar as missas em Mafra.

O Serviço de Animação Vocacional surgiu para animar a comunidade eclesial a se comprometer de maneira nova, criativa e decidida com as vocações.

Sob a responsabilidade do casal Silvane A. Stoeberl e Cláudio Stoeberl e com aproximadamente 35 membros, o SAV vem crescendo em Mafra. A Paróquia Nossa Senhora das Graças é comandada pelo padre Vilnei Carlos Pscheidt, o qual também é um grande incentivador do grupo.

O padre Vilnei afirmou que Mafra tem grandes e ricas vocações sacerdotais e o Sav auxilia encontrar essas pessoas dispostas a viver pela fé. Também destacou que o trabalho é feito em conjunto com a equipe do Sav. Já Silvane agradeceu o reconhecimento dos vereadores.

CAPS

O Centro de Atenção Psicossocial (Caps) também foi homenageado com uma moção de aplausos pela realização do evento em comemoração ao Dia Nacional da Luta Antimanicomial em 18 de maio.

Os vereadores concederam a moção pelo empenho e dedicação da equipe do CAPS e da Secretaria Municipal de Saúde na realização do evento. O dia 18 de maio é comemorado porque marca a mobilização em torno do fechamento de manicômios e a formalização de novas leis para o tratamento da saúde mental no país.

O evento foi marcado pela palestra do professor Daniel Petreça e apresentação da dança das bonecas da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Mafra. O Projeto Circo Social e a Associação Terapêutica Novo Amanhecer (Atena) também contribuíram para realização do evento. E por fim, os pacientes do CAPS que apresentaram em forma de dança com apoio dos profissionais da unidade de saúde.