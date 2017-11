Mais um vereador assume a Câmara de Mafra por 15 dias

O vereador Mário Skonieski (PDT) assume por 15 dias a cadeira do vereador José Marcos Witt (PDT), que se afastou por motivos particulares. Durante a sua primeira sessão ordinária, o vereador Mário foi o orador na última segunda-feira, 21, na Câmara de Vereadores de Mafra.

Iniciou sua fala agradecendo a harmonia entre o Poder Legislativo e o Executivo. Segundo o vereador, esse trabalho em conjunto trouxe melhorias para as comunidades interioranas. O vereador relatou que há 17 anos voltou a morar no interior mafrense e não se recorda de ver máquinas trabalhando duas vezes na mesma localidade em oito meses, como aconteceu nesse ano. Sua fala veio de encontro com sua primeira indicação, o vereador solicitou patrolamento constante de todas as estradas do interior, em um intervalo máximo de dois meses, já realizando empedramento nos pontos mais críticos.

Além disso, o vereador pediu uma atenção para a comunidade de Augusta Vitória durante a comemoração do centenário mafrense. Na indicação escrita, o vereador solicitou um estudo de viabilidade para a inclusão de um show na comunidade durante a programação do centenário com concessão de barracas de vendas em prol das instituições beneficentes do município.

Por fim, o vereador solicitou aos demais colegas atenção para projetos de terceirização e subvenções para instituições beneficentes. Segundo o vereador, as instituições dependem do dinheiro público para se manter e os projetos de terceirização precisam ser bem executados para que a população não sofra perdas.