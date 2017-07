Mais uma mafrense ganha na Trimania

A sorte continua em Mafra! Neste final de semana tivemos mais uma mafrense ‚Äúsortuda‚ÄĚ, ganhando na Trimania. Desta vez o premio foi para o bairro Vila Nova e o t√≠tulo de capitaliza√ß√£o que pratica o sorteio de pr√™mios em dinheiro e carros premiado foi comprado na Sorveteria Vila Nova.

A ganhadora levou o sorteio do segundo prêmio no valor de R$ 10 mil junto com mais duas pessoas, uma de Itapoá e outra de Joinville. O valor será divido entre os três ganhadores, onde cada uma receberá a quantia de R$ 3.333,33, valor referente à 1/3 do valor total do prêmio.

Na semana passada, a Gazeta reportou a ganhadora mafrense, que além de um veículo Creta (Hyundai), ganhou mais R$ 30 mil. Será que a sorte continuará acompanhando os mafrenses?