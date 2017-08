Mário Skonieski assumiu como vereador na última quarta-feira

A primeira participação de Mario como vereador foi no lançamento do selo alusivo aos 100 anos de Mafra

Compartilhar no Facebook

Após o Marcos Ari Kroll assumir posse por 15 dias, Mário Skonieski assume por mais 15 dias a cadeira do vereador José Marcos Witt (PDT), que se afastou por motivos particulares. O vereador tomou posse na última quarta-feira, 16.

A primeira participação de Mario como vereador foi no lançamento do selo alusivo aos 100 anos de Mafra. A cerimônia ocorreu na última quinta-feira, 17, na Amplanorte. Na próxima segunda-feira, 21, o vereador participará da primeira sessão ordinária. O vereador José Marcos Witt retorna no dia 31 de agosto.