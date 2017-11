Maternidade de Mafra entrega projeto para o presidente da Alesc

A maternidade Dona Catarina Kuss busca R$ 500 mil em verbas para ampliação da UTI Neonatal e para readequação do setor de recepção, emergência, triagem e acolhimento de gestantes com classificação alto risco gestacional

A direção da Maternidade Dona Catarina Kuss (MDCK), entregou para o presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, deputado estadual Silvio Dreveck, com o apoio do vereador Adilson Sabatke, um ofício solicitando apoio do deputado para captação de recursos no valor de R$ 500 mil.

O valor pedido pela MDCK será usado para reformas que possibilitarão que a maternidade passe a atender o alto risco em Mafra e na região do planalto norte. Hoje este tipo de atendimento é realizado na cidade de Joinville.

Serão usados R$ 250 mil para realizar obra de readequação e reforma da atual UTI Neonatal com a instalação e credenciamento de quatro leitos novos de atendimento intermediário neonatal e mais um leito de UTI Neonatal, além da instalação de um novo equipamento de ar condicionado que atenda o ambiente com a temperatura ideal para os recém-natos internados.

Os outros R$ 250 mil serão usados para adequar o setor de recepção, emergência, triagem e acolhimento de gestantes com classificação de risco, com vistas ao credenciamento desta unidade para o atendimento da demanda de pacientes de alto risco gestacional de todo o Planalto Norte.

A MDCK, que conta com o apoio do vereador Adilson na intermediação do pedido, quer que o deputado Silvio Dreveck interceda junto ao Governo do Estado para que a verba seja descentralizada para 24ª ADR – Agência de Desenvolvimento Regional. O recurso viria do aporte financeiro da Rede Cegonha, que através do Ministério da Saúde repassa os valores para o estado pelos serviços de obstetrícia prestados pela Maternidade Dona Catarina Kuss.