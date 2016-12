Maternidade Dona Catarina Kuss recebe ambulância do Governo do Estado

Na tarde desta terça-feira (20) a Maternidade Dona Catarina Kuss recebeu do Governo do Estado de Santa Catarina uma ambulância UTI móvel que atenderá os pacientes da maternidade em estado grave que necessitem de atendimento especializado em outras unidades de saúde especializadas.

O secretário de Estado da Saúde, João Paulo Kleinübing, junto com o prefeito Municipal Wellington Bielecki e do vice-prefeito Vicente Saliba entregaram oficialmente a nova ambulância na tarde desta terça-feira (20) para a diretora da MDCK, Célia Bueno Franco Saliba. A ambulância com suporte de vida que será utilizada pela Maternidade Dona Catarina Kuss é em veículo Renault /Master Euro no valor de R$ 137.800,00.

A ambulância foi adquiria pelo governo do estado por meio do InvestSaúde, fundo criado pela Secretaria da Saúde e aprovado pela Assembléia Legislativa, para garantir investimentos na infraestrutura dos serviços de saúde pública das cidades catarinenses.

MAIS R$ 40 MIL

Ainda na tarde desta terça-feira o secretário de Estado da Saúde, João Paulo Kleinübing, anunciou a descentralização de R$ 40 mil para ampliação em investimentos na infraestrutura da Maternidade Dona Catarina Kuss.