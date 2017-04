Mau atendimento no PA de Mafra revolta a população

Durante a sessão da Câmara do último dia 10, o vereador Elcion disse que médicos faziam rodada de pizzas e esfirras, a espera do restabelecimento da energia elétrica, enquanto pacientes aguardavam serem atendidos por mais de quatro horas

A situação constrangedora que alguns pacientes do Pronto Atendimento de Mafra no Hospital São Vicente de Paulo passaram no último dia 7 (sexta-feira) quando esperaram por mais de três horas para serem atendidos, foi tema na imprensa, redes sociais e na Câmara de Vereadores. A população mostrou sua revolta coma situação através de posts nas redes sociais e mensagens enviadas aos meios de comunicação de Riomafra.

Na noite do dia 7, segundo informações levantadas pela reportagem do jornal Gazeta de Riomafra, o PA de Mafra ficou cerca de 40 minutos sem luz, mais o que causou a revolta das pessoas que esperavam pelo atendimento médico, foi quando ficaram sabendo que os médicos e funcionários do Pronto Atendimento estavam comendo pizza e esfirra.

Segundo o vereador Elcion Peters (PSD) que foi procurado por volta das 22h30min por uma pessoa que estava no PA naquele dia, o HSVP possuí gerador e que havia outras salas com energia elétrica para uso das consultas, o que não justifica a pausa grande – cerca de quatro horas – no atendimento para os médicos jantarem.

O vereador disse que uma criança de 10 meses, um adolescente e uma idosa aguardavam atendimento desde as 19h30min e ao chegar no Pronto Atendimento foi recebido por um enfermeiro que explicou que a demora no atendimento era devido a falta de energia, mais ao adentrar dento do PA verificou que os médicos estavam comendo pizza e usando celular. “Daí tinha dois médicos lá, jogando no celular e comendo pizza e esfirras”, falou.

“Eles não tem tempo para atender, mais entrou quatro pizzas e uns pacotes de esfirra e para isso custa [demora] quatro horas para o atendimento”, apontou o vereador em sua fala durante a sessão ordinária da Câmara de Vereadores na última segunda-feira 10. Em parte de seu pronunciamento o vereador Elcion disparou: “Mas o que é isso, dizem sou médico, doutor concursado…e agora se acham deuses”? – disparou Elcion indignado.

O vereador destacou que imediatamente entrou em contato com a secretária municipal da Saúde, Jaqueline Previatti Veiga, relatando o ocorrido e solicitando que medidas urgentes fossem tomadas para que a situação da última sexta-feira não volte mais a ocorrer no PA de Mafra.

Nossa reportagem, falou com a secretária Jaqueline que preferiu não se manifestar a respeito do caso.