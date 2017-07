Média aponta que preço de gasolina em Mafra é um dos mais altos do estado

Segundo a ANP, dos municípios polo, Mafra é quarta cidade no estado com preço mais alto da gasolina. Já o diesel Mafra ocupa 13ª posição

A Petrobras reduziu o preço médio da gasolina em 5,9% e do diesel em 4,8% nas refinarias. Os novos valores começaram a serem aplicados no último sábado (1). A estatal informa que se o ajuste for integralmente repassado e não houver alterações nas demais parcelas que compõem o preço ao consumidor final, a gasolina poderá cair, 2,4% ou R$ 0,09 por litro em média, e o diesel 2,7%, ou R$ 0,08 por litro, também em média.

A pesquisa semanal feita pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP, em 22 pólos regionais, onde um deles é Mafra, aponta que o preço médio da gasolina em Mafra é um dos mais altos do estado.

Em Mafra o preço médio da gasolina ficou em R$ 3,641, sendo R$ 3,799 o valor mais alto e R$ 3,449 o valor mais baixo. O diesel foi encontrado a R$ 2,980 – valor mais alto – e R$ 2,699 – valor mais baixo – fechando um valor médio de R$ 2,884.

A Agência Reguladora pesquisou sete postos para verificar o preço da gasolina e quatro para verificar o preço do diesel, entre os dias 25/06 e 01/07. As pesquisas são realizadas semanalmente nos pólos (Araranguá, Balneário Camboriú, Biguacu, Blumenau, Brusque, Caçador, Chapecó, Concórdia, Criciúma, Florianópolis, Itajaí, Jaraguá do Sul, Joinville, Lages, Laguna, Mafra, Palhoça, São José, São Miguel do Oeste, Tubarão, Videira e Xanxerê). O valores médios podem ser encontrados no link de levantamentos de preço da ANP (http://www.anp.gov.br/preco/).

CONTRA PONTO

A Gazeta questionou alguns administradores de postos do porque a diferença tão grande em relação a outras cidades e até mesmo comparado a municípios vizinhos e a resposta é sempre a mesma: alegam que os custos são altos e que Mafra fica distante das distribuidoras e custo operacional. Porém ao questioná-los sobre a distância ainda maior de cidades como São Bento, Rio Negrinho e Canoinhas que são ainda mais distantes das distribuidoras não conseguiram dar uma explicação plausível a esta argumentação.

RANKING GASOLINA

MUNICÍPIO PÓLO VALOR MÉDIO 1º São Miguel Do Oeste R$ 3,785 2º Concórdia R$ 3,783 3º Xanxerê R$ 3,705 4º Mafra R$ 3,641 5º Caçador R$ 3,572 6º Videira R$ 3,539 7º Lages R$ 3,538 8º Chapecó R$ 3,524 9º Laguna R$ 3,500 10º Tubarão R$ 3,493 11º Jaraguá Do Sul R$ 3,485 12º Florianópolis R$ 3,450 13º São Jose R$ 3,427 14º Palhoça R$ 3,399 15º Blumenau R$ 3,336 16º Biguaçú R$ 3,320 17º Criciúma R$ 3,320 18º Balneário Camboriú R$ 3,307 19º Araranguá R$ 3,289 20º Brusque R$ 3,255 21º Joinville R$ 3,167 22º Itajaí R$ 3,03

RANKING DO DIESEL