Médico de Mafra assume a vice-presidência da Unimed do Brasil

O médico Alberto Gugelmin Neto foi eleito e empossado como vice-presidente da Unimed do Brasil nesta quarta-feira (29), em assembleia geral da cooperativa médica, realizada em São Paulo.

Natural de Mafra, o novo dirigente nacional do sistema é atualmente o presidente da Unimed Santa Catarina e está encerrando sua gestão na presidência da Unimed Mercosul, que reúne as Federações do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Ele assume o novo cargo em meio a grandes desafios no setor da saúde suplementar no país e no próprio Sistema Unimed, que vem buscando alternativas para vencer os altos custos da assistência médico-hospitalar e a crise econômica, entre outros embates.

A Unimed do Brasil reúne 350 cooperativas médicas, que estão presente em 84% do território nacional (em 4.688 municípios), com 114 mil médicos cooperados e 19 milhões de clientes. A rede de atendimento das Unimeds no país já conta com 112 hospitais próprios, com mais de 8,5 mil leitos, constituindo-se na segunda maior cobertura hospitalar no país com a mesma marca, ficando atrás apenas das Santas Casas.

Alberto Gugelmin Neto formou-se em medicina pela Universidade Federal do Paraná, no ano de 1990, e fez especialização em Urologia. Já foi presidente da Associação Médica Miguel Couto, professor na disciplina de Patologia e Fisiopatologia, na Universidade do Contestado, e de pós-graduação no Programa de Formação e Desenvolvimento de Lideranças Médicas Associativistas de Santa Catarina, na Univille. Na sua gestão à frente da Federação Unimed SC tem se destacado pela integração das Singulares que compõem a cooperativa, tendo como metas maiores para os próximos anos a defesa dos cooperados e a humanização do atendimento aos clientes.