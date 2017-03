Modelo Graciele Ulbrich representará Mafra no Miss Santa Catarina Mundo

No dia 10 de junho ocorre a grande final do concurso Miss Santa Catarina Mundo. O evento será realizado na cidade de Imbituba-SC.

A cidade de Mafra será representada pela bela modelo e estudante Graciele Ulbrich, que foi coroada como Miss Mafra 2017.

PERFIL E SONHOS

A jovem Graciele é filha de Sebastião e Leoni. Tem 25 anos de idade. Morena clara, 1,70 m de altura e 54 Kg. Possui orgulho de ser mafrense. É tranquila, adora animais e a natureza. Também adora crianças e vê-las felizes e encantadas.

A humildade é a principal característica da modelo. “Vejo a vida como um espaço onde se deve fazer o bem e manter o respeito acima de tudo. Desta forma justifica-se o fato de eu gostar das crianças, da sua inocência e brilho nos olhos. Também tenho muito afeto e admiração pelos idosos, sempre procuro participar de projetos sociais que envolvam nossos queridos velhinhos”.

Assim como a grande maioria das jovens, Graciele Ulbrich sempre teve grandes sonhos, entre eles o de ser modelo. O caminho não foi fácil. Inicialmente passou por muitas dificuldades, principalmente financeira. O apoio dos familiares foi incondicional, segundo a modelo.

CONQUISTAS

Recentemente Graciele foi coroada como Miss Mafra 2017. Em junho estará participando da grande final do Miss Santa Catarina Mundo 2017, concurso este que espera representar a cidade de Mafra da melhor forma possível e assim destacar ainda mais o nome de nossa querida cidade.

Já participou e fez trabalhos em várias agências de modelos e áreas afins. Trabalhou em concursos como publicitária, modelo fotográfica, recepcionista, modelo de passarela. Por possuir cabelos longos, fez muitas atividades que envolvem produtos como shampoos, condicionadores, vitaminas e outros. Fez também vídeos, fotos e participações como personagens da Frozen e da Barbie.

Em 2012, Graciele Ulbrich foi escolhida em uma fase regional para participar de uma “novela das 9” da TV Globo, porém assim como tantos outros trabalhos anteriores e posteriores, acabou não indo, pois naquele momento preferiu permanecer na cidade e ficar com a família. “Nessa profissão, a distância acaba se tornando um grande obstáculo”, comenta a modelo.

Atualmente Graciele desenvolve trabalhos na região e o seu principal objetivo é focar no Miss Santa Catarina Mundo. “Agradeço a Deus pelas conquistas. Agradeço também todo o carinho recebido por todos, principalmente da minha coordenadora regional Andressa Neundorf”, ressaltou.

SOBRE O CONCURSO

O estado de Santa Catarina começou a enviar candidatas para o Miss Brasil Mundo a partir de 1958. A vencedora do Miss Santa Catarina Mundo representará o estado na etapa nacional, prevista para ocorrer no final deste ano.

Miss Mundo é o mais antigo concurso internacional de beleza. Foi criado em 1951 no Reino Unido pelo britânico Eric Morley. É um dos mais populares concursos do mundo.

O concurso é realizado anualmente em países diferentes. As vencedoras passam um ano viajando como representantes do Miss World Organization e suas causas sociais (beleza com propósito). É televisionado globalmente para milhões de expectadores e dedicado a promover a paz e as diferenças e interações culturais.

CONHEÇA A MODELO

Fotos: Divulgação